Blade Runner : l'Enhanced Edition repoussée à une date indéterminée sur consoles et PC

Censé sortir à la fin de cette année sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch, Blade Runner : Enhanced Edition est finalement reporté à une date indéterminée. C'est en effet ce que Nightdive Studios a confié à nos confrères d' Eurogamer , en précisant que cette décision était due à des soucis d'ordre technique. "Il y a des obstacles que nous avons dû contourner par rapport à l'ancienne technologie sur laquelle s'appuie le jeu original, d'après le patron Stephen Kick. Nous avons essayé de mettre la main sur le code source et les assets liés, mais ça n'a rien donné."Où est passé le fameux code source ? Personne ne sait, mais l'hypothèse qui revient le plus souvent, c'est qu'il a probablement été perdu lors du déménagement des locaux de Westwood en 2003, le studio ayant été racheté par Electronic Arts en 1998. Stephen Kick sous-entend que l'éditeur américain ne semble pas être très conciliant, ce dernier n'ayant pas été en mesure de lui donner une réponse claire quant à la présence d'éléments Blade Runner susceptibles d'intéresser Nightdive Studios."Même s'il y avait quelque chose, je ne suis pas sûr qu'ils nous donneraient quoi que ce soit pour des raisons juridiques, indique-t-il. Et je dois dire qu'il y a un peu de déception, parce que nous souhaitions obtenir au moins les enregistrements originaux." Voilà pourquoi le chantier prendra plus de temps que prévu, les développeurs devant utiliser la rétro-ingénierie à partir du code exécutable. Une tâche loin d'être évidente et qui, naturellement, nécessite beaucoup de temps.