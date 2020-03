Blade Runner : le point & click de 1997 revient dans une "Enhanced Edition" !

estauration soignée et de qualité", sans que l'on en sache vraiment plus puisqu'aucun média, ni date de sortie n'a été communiquée. Non, par contre, on sait que le travail de portage fut une véritable tanée étant donné que le code du jeu... fut perdu par Westwood dans un déménagement à Los Angeles, il y a une environ vingtaine d'années.



Du coup, comme l'explique si bien le responsable du développement commercial de Nightdive, Larry Kuperman, les développeurs ont dû procéder à la "rétro-ingénierie en important le jeu dans leur propre moteur", le KEX. Sacré boulot. Du coup, voilà notre curiosité toute éveillée et l'on a évidemment hâte d'en voir plus.





Malgré son importante renommée culturelle, la saga cinématographique Blade Runner n'aura connu qu'une seule adaptation en jeu vidéo, en 1997, soit toutefois quinze ans après le premier film culte de Ridley Scott. Et contre toute-attente, il s'agissait d'un point & click réalisé par Westwood Studios, plutôt méconnu mais qui s'offrira bientôt une jolie cure de jouvence : en effet, une remasterisation est actuellement en cours dans les couloirs de Night Dive, soit la firme également en charge du remake de System Shock.Prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, Blade Runner Enhanced Edition proposera "une r