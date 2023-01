Black Myth Wu Kong : une date a enfin été donnée, une nouvelle vidéo pour l'année du Lapin

On était sans nouvelle de Black Myth Wu Kong depuis le mois d'août dernier, mais ce dernier vient de faire une apparition en ce 16 janvier 2023. Le studio Game Science a en effet publié une nouvelle vidéo, avec un ton léger et amusant, afin de célébrer le passage à l'année du lapin, puisque dans quelques jours, une grosse partie de l'Asie va effectivement célébrer la nouvelle année selon le calendrier lunaire. Une habitude pour le studio chinois qui l'avait déjà fait les années précédentes, sauf que cette fois-ci, une date de sortie est apparue à la fin de la vidéo. Été 2024, telle est donc la fenêtre de sortie qui a été fixée par les développeurs et qui va permettre au jeu de continuer à avancer dans sa production. Cela signifie donc que l'équipe de développement a encore 1 an et demi devant eux pour terminer leur Action-RPG. Prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, Black Myth Wu Kong va raconter les pérégrinations de Sun Wukong (le personnage qui a inspiré Son Goku) à travers la fable célèbre des contes chinois populaires. Avec l'aide de son bâton magique qui peut s'agrandir, et sa faculté à se transformer en insecte pour se déplacer discrètement, notre singe guerrier et roi également va affronter d'autres créatures célestes. On aperçoit un bon de gameplay inédit dans la vidéo avec nos lapins en stop motion, il s'agit d'un combat face à un tigre puissant.