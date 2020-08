Bethesda : les soldes de la Quakecon sont ouvertes sur toutes les plateformes

Alors que la Quakecon at Home ne débutera pas avant le 7 août prochain, les soldes qui ont lieu en même temps que l'événement ont déjà débutées. Quelle que soit votre plateforme de jeu, la quasi-totalité du catalogue de Bethesda est donc en promotion, avec des tarifs particulièrement intéressants sur la plupart des jeux. Les réductions atteignent les 80% sur PC via Steam, ce qui permet par exemple de mettre les mains sur Rage à 11.99€ au lieu de 59.99€, Fallout 4 GOTY à 17.99€ au lieu de 59.99€ ou encore DOOM Eternal à 29.99€ au lieu de 59.99€.

Sur Switch (via l'eShop) les rabais sont un peu plus mesurés, avec des offres qui atteignent toutefois les -50%. On peut ainsi mettre les mains sur Skyrim ou Wolfenstein II : The New Colossus pour 30€ au lieu de 60€. On retrouvera le même genre d'offres sur le PSN (DOOM Eternal à 34.99€ au lieu de 69.99€) ou le XBL.

For a limited time, get up to 50% off on The Elder Scrolls V: Skyrim, DOOM (2016), Wolfenstein 2: The New Colossus and other select @Bethesda games during the QuakeCon Sale for #NintendoSwitch!https://t.co/9CxeDKM0xe pic.twitter.com/0xfaKhJEvf