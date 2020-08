Bethesda : DOOM Eternal et The Elder Scrolls Online compatibles sur PS5 et Xbox Series X

Bonne nouvelle pour les fans de Bethesda qui comptent investir dans une PS5 ou une Xbox Series X puisque l'éditeur à confirmé que Doom Eternal et The Elder Scrolls Online seraient compatibles gratuitement. En clair, si vous avez acheté ces jeux sur PS4 et Xbox One, vous n'aurez pas à dépenser un centime pour en profiter sur votre nouvelle machine, et ainsi disposer d'un rendu graphique en hausse, et d'un framerate plus élevé. Bien qu'aucun autre titre ne soit cité dans le communiqué, Bethesda s'engage à proposer des mises à niveau gratuites pour tous les titres PS4 / Xbox One qui seront portés sur la next'gen. Un joli geste commercial !

The Elder Scrolls Online et DOOM Eternal arrivent sur Xbox Series X et PlayStation 5 !

