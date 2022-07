Bayonetta 3 : le jeu sera là pour Halloween, un trailer qui déboite avec une nouvelle héroïne

Enfin, à noter que Bayonetta sera disponible en version physique à partir du 30 septembre prochain. Parfait.

































































, qui s’assemblent pour former un panorama", nous explique-t-on. Les précommandes ne sont pas encore ouvertes mais Nintendo assure qu'il enverra une notification, en même temps que d'autres détails sur l'objet, quand ce sera le cas.Enfin, à noter que Bayonetta sera disponible en version physique à partir du 30 septembre prochain. Parfait. les homonculus, des armes biologiques créées par les humains, ce qui les mettra sur la route de Bayonetta alternatives, que ce soit dans les quartiers de Tokyo ou aux confins des montagnes chinoises pour ne citer que ces deux décors. Autre point intéressant à noter : Bayonetta 3 fera l'objet d'une édition Mascarade de la Trinité qui arrivera en même temps que le jeu. "Elle inclut un artbook entièrement en couleur de 200 pages présentant le casting et le bestiaire de Bayonetta 3, ainsi que trois illustrations de couverture spéciales, une pour chaque titre de la série

une apprentie sorcière armée d’une épée et accompagnée d’un démon félin nommé Chouchou. Quant à Bayonetta, on nous explique que dans cet épisode ultra attendu, elle pourra compter sur la mascarade démoniaque, une nouvelle technique lui permettant de claquer des combos encore plus dévastateurs que par le passé.Elles ne devraient pas être trop de deux pour affronter