Batman : le film de Tim Burton en version next-gen, le résultat est impressionnant

Considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs Batman, le Batman de Tim Burton (1989) a récemment fait l'objet d'une démo créée par Osmany Gomez . Visible sur la chaîne YouTube Indie Path, et baptisée "I Am Batman", elle respecte l'univers du réalisateur avec une fidélité qui force le respect. Grâce à l'Unreal Engine 4, ce fan de l'homme chauve-souris est parvenu à reproduire le ton sombre du film aussi bien dans les rues de Gotham City que dans la Batcave. La Batmobile est bien évidemment de mise, et on a également droit à quelques cut scenes qui renforcent le charme de la démo.







Même les déplacements du personnage sont particulièrement soignés, les mouvements de sa cape les rendant encore plus naturels. Bien sûr, certains ont déjà demandé à Osmany Gomez s'il y avait des chances que l'on puisse mettre les mains sur cette démo un jour, mais en raison des droits, ça ne devrait pas être possible. Dommage.