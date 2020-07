Batman Arkham City : 9 ans après sa sortie, le jeu dévoile enfin ses ventes astronomiques

Après le succès critique et commercial de Batman Arkham Alysum, le chantier d'une suite aura vite été entamé par Rocksteady qui, en 2011, accouchera d'un Batman Arkham City surpuissant. Acclamé par la presse comme par le public, le jeu s'est vite imposé comme l'une des références du genre, relançant au passage la hype des super-héros dans le milieu du jeu vidéo. Toutefois, un détail nous échappait : on ne savait pas à combien d'exemplaires le titre s'était vendu.Neuf ans après la sortie sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360 (une version Wii U avait également vu le jour en 2021), Batman Arkham City nous livre enfin cette précieuse information par le biais du profil LinkedIn de Michael Elkind, auparavant Global Franchise Marketing Manager chez Warner Bros. :Un score faramineux qui permet de mieux cerner l'importance du Chevalier Noir dans l'industrie vidéoludique : d'ailleurs, la saga ne s'est pas arrêtée là puisqu'un prequel, Batman Arkham Origins, a été publié en 2013 puis, deux ans plus tard, la très bonne suite Batman Arkham Knight sur les machines actuelles.Selon les dernières rumeurs, Warner Bros. Montréal plancherait sur un nouveau titre de la saga qui serait un soft-reboot et axé sur la Bat-Family, permettant d'incarner plusieurs personnages liés à Bruce Wayne et son alter-ego. Face à cette équipe de choc s'opposerait la Cour des Hiboux , une dangereuse organisation criminelle : on espère que le projet sera officialisé cet été, lors du DC FanDome prévu le 22 août prochain