Baldur's Gate 3 : le jeu aussi porté sur Xbox One et PS4 ? La réponse du producteur

Annoncé sur PC et Stadia, Baldur's Gate III fera-t-il l'objet d'un portage sur Xbox One et PS4 ? David Walgrave ne semble pas convaincu par la faisabilité de l'opération, comme il l'a confirmé lors d'un entretien avec nos confrères d' Eurogamer . "Mmmmmh ! Je ne pense pas que les consoles actuelles seraient capables de faire tourner le jeu, a expliqué le producteur. Il y a tout un tas d'optimisations techniques que nous avons réalisées avec notre moteur, et je ne sais pas si elles pourraient fonctionner sur ces machines."Avant d'ajouter : "Peut-être que ça marcherait, mais il faudrait alors lever le pied sur les textures et plein d'autres choses. Sur le plan graphique, ça ne serait plus aussi agréable à regarder." Dans la même interview, David Walgrave souligne de toute façon que Larian Studios se focalise uniquement sur Stadia et le PC, histoire de noyer le poisson vis-à-vis de la Xbox Series X et de la PS5.On profite de l'occasion pour rappeler qu'un accès anticipé de Baldur's Gate III est dans les tuyaux - aucune date n'a été spécifiée pour le moment - et que nos impressions sur le jeu se trouvent à cette adresse