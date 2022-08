Atomic Heart : un FPS russe boosté aux amphétamines avec des airs de BioShock, un trailer qui déboîte

Un peu passé inaperçu jusqu'à présent, Atomic Heart vient d'être propulsé au rang des jeux qu'il va falloir surveiller ces prochains mois, depuis qu'il a lâché son nouveau trailer dédié pour la gamescom 2022. Il faut dire que le studio Mundfish a mis les petits plats dans les grands pour se faire remarquer, avec cette vidéo de près de 4 minutes, monté aux petits oignons pour nous montrer de quoi il en retourne. Il faut dire que cet Atomic Heart a le chic de nous afficher des graphismes next gen' que Nvidia n'hésite d'ailleurs pas à soutenir avec sa technologie RTX. Visuellement, ça en jette, mais côté gameplay, c'est aussi très intéressant, avec un concept repris de BioShock où le personnage principal est capable d'utiliser des pouvoirs avec sa main gauche. Pas de plasmides à s'administrer, mais des capacités liés au fait que notre avatar doit être au moins un humain amélioré avec de la robotique. L'histoire quant à elle se déroulera dans une Union Soviétique dystopique où une défaillance du système a conduit les machines à se rebeller contre le peuple. Le joueur incarne le Major P-3, un agent privé engagé pour minimiser les conséquences de cette "défaillance du système" et empêcher la fuite d'informations classifiées. Si tout va bien, Atomic Heart sortira à la fin de l'année sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.