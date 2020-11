Assassin's Creed Valhalla : une vidéo comparative Xbox Series X vs. Xbox One X

Disponible depuis le 10 novembre sur Xbox Series X et Xbox One, Assassin's Creed Valhalla a naturellement fait l'objet de plusieurs vidéos comparatives mettant en avant les différence entre les deux versions. Nous vous proposons de découvrir celle de nos confrères de Gamespot qui, tout d'abord, revient sur les temps de chargement : sur Xbox Series X, 17 secondes sont nécessaires avant de se glisser dans la peau d'Eivor, alors que sur Xbox One X, il faut attendre 1 minute et 2 secondes supplémentaires. Merci le SSD.D'un point de vue graphique, on voit toute de suite que l'éclairage est mieux maîtrisé sur la console next-gen de Microsoft, tout comme les ombres ou encore les textures. Bref, c'est raccord avec la majorité des tests d'Assassin's Creed Valhalla qui soulignent la haute qualité visuelle du jeu. On profite de l'occasion pour rappeler que notre verdict est en ligne depuis lundi, que le titre est également sorti sur PC, Stadia et PS4, et qu'il n'arrivera pas avant le 19 novembre sur PS5.