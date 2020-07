Assassin's Creed Valhalla : un nouveau trailer consacré à Eivor, Ubisoft fait encore mouche

Assassin's Creed Valhalla, en dévoilant un trailer inédit consacré à Eivor et rythmé par les prédictions de la voyante Valka. " Chassés de Norvège par des guerres sans fin et une diminution des ressources, Eivor et son clan voyagent des glaces de la mer du Nord jusqu’aux riches et fertiles contrées des royaumes déchirés d'Angleterre, en quête d’une nouvelle terre d’accueil, explique l'éditeur français dans son communiqué. Mais cette terre est hostile et Eivor devra non seulement affronter ses ennemis sur les champs de bataille mais également mettre fin à des conflits internes à son clan. Sa quête de gloire ne sera pas sans sacrifices..."



Par ailleurs, on apprend qu'un EP est dès à présent disponible à l'écoute sur Spotify, Apple Music et Deezer, et à l'achat sur iTunes et Amazon Music. Il comprend 7 morceaux composés par Jesper Kyd, Sarah Schachner et Einar Selvik. Naturellement, la B.O. complète d'Assassin's Creed Valhalla sera proposée plus tard.



En attendant, on rappelle que le jeu sortira le 17 novembre prochain sur PC (Epic Games Store, Uplay), Xbox One, PS4 et Stadia, et à la fin de l'année sur Xbox Series X et PS5.





Ubisoft poursuit la campagne promotionnelle d'