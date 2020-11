Assassin's Creed Valhalla : Ubisoft dévoile un 2e spot TV, Eivor est prêt pour l'invasion

Ubisoft insiste avec Assassin's Creed Valhalla en dévoilant un second spot TV, le premier ayant été diffusé la semaine dernière . Encore une fois, l'éditeur français a préféré miser sur une cinématique dans laquelle Eivor et ses troupes montrent qu'ils sont prêts à envahir l'Angleterre. On profite de l'occasion pour rappeler que contrairement à ses prédécesseurs Alexios et Kassandra (Assassin's Creed Odyssey), Eivor sera ambidextre ; il pourra donc laisser parler toute sa brutalité à travers des enchaînements dévastateurs.Récemment, Ubisoft a confirmé que si Assassin's Creed Valhalla tournera bien en 4K 60fps sur PS5, la résolution ne serait pas native. En revanche, ça sera bien le cas sur Xbox Series X. Pour mémoire, le jeu arrivera le 10 novembre prochain sur PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X, Xbox Series S et Stadia, et pas avant le 19 novembre sur la console next-gen de Sony Interactive Entertainment.