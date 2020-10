Assassin's Creed Valhalla : un trailer qui détaille tout le contenu post-lancement, un DLC consacré à Paris

comprendra un nouveau mode de jeu qui s’appuiera sur les expériences de combat d’Assassin’s Creed Valhalla, une nouvelle mise à jour pour le Jomsviking, de nouveaux festivals dans la colonie, de nouveaux équipements et articles cosmétiques et plus encore." Des Saisons 3 et 4 sont déjà dans les tuyaux, l'éditeur français promet que de plus amples informations seront distillées ultérieurement. Enfin, n'oublions pas de souligner que chaque saison durera trois mois.Assassin's Creed Valhalla sortira le 10 novembre prochain sur Xbox Series S, Xbox Series X, PC, PS4, Xbox One et Stadia, et pas avant le 19 novembre sur PS5.