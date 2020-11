Assassin's Creed Valhalla : le jeu adoubé par le maître de l'horreur John Carpenter

ASSASSIN'S CREED VALHALLA is a return to excellence in the franchise. Massive open world, beautifully designed, with great gameplay. Incredible game. — John Carpenter (@TheHorrorMaster) 25 novembre 2020

Assassin's Creed Valhalla n'a rien d'un jeu d'horreur. Pourtant, celui que beaucoup considèrent comme le maître de l'angoisse, John Carpenter, s'est fendu d'un tweet pour dire tout le bien qu'il pensait des aventures d'Eivor. "Assassin's Valhalla marque le retour à l'excellence de la série, peut-on lire. Un monde gigantesque et parfaitement conçu, un gameplay magnifique. Le jeu est incroyable." Bon, même s'il n'a jamais caché son amour pour la franchise, on ne peut que lui donner raison. D'ailleurs, le titre d'Ubisoft Montréal a été gratifié d'un 17 sur 20 dans nos colonnes John Carpenter a toujours gardé un oeil sur le jeu vidéo, et pas que sur les titres horrifiques tels que F.E.A.R. - d'ailleurs, il a participé à l'écriture de F.E.A.R. 3 - ou encore Dead Space dont il aurait aimé faire un film. En effet, God of War ne l'a jamais laissé insensible, et il apprécie profondément Sonic dont il est un grand fan. Pour mémoire, Assassin's Creed Valhalla est sorti sur le 10 novembre dernier sur la plupart des supports du marché, sauf la PS5 européenne où il a débarqué le 19 novembre.