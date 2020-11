Assassin's Creed Valhalla : avant notre test, voici 9 min de gameplay sur Xbox Series X

A quelques heures de notre verdict sur Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft propose de découvrir une toute nouvelle vidéo consacrée aux aventures d'Eivor et réalisée à partir de la version Xbox Series X. Commentée par le producteur Julien Laferrière, elle revient sur différents points déjà abordés ces dernières semaines, à savoir la colonie, les raids, le système de combat, l'exploration, l'infiltration et les mondes mystiques. Bien évidemment, chacun de ces thèmes a été traité dans notre test comme vous pourrez vous en rendre compte tout à l'heure.En attendant, on rappelle qu'Assassin's Creed Valhalla débarquera demain sur PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Stadia, et pas avant le 19 novembre sur PS5.