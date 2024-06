Assassin's Creed : plein de remakes sont prévus, Ubisoft veut retrouver son rythme d'antan

Depuis quelques années maintenant, de nombreuses rumeurs évoquent la production de plusieurs remakes d'anciens Assassin's Creed, mais c'est désormais officiel depuis quelques heures : Ubisoft travaille bel et bien sur la restauration complète d'épisodes majeures de sa saga la plus lucrative de son catalogue. C'est Yves Guillemot en personne qui le dit lors d'une interview interne à Ubisoft et rendue publique sur le site officiel de la firme française . A la question de savoir si la série des Assassin's Creed continuera (ou pas) à alterner entre épisodes massifs façon Assassin's Creed Valhalla et des expériences plus intimistes tels que le dernier Mirage, le CEO d'Ubisoft officialise donc l'existence de ces remakes, précisant que le public est désormais friand de retrouver d'anciens jeux du passé qui sont modernisés.

Du côté d'Assassin's Creed, nous avons eu Mirage, qui était un hommage plus léger aux racines de la série, et maintenant Shadows, qui a une portée beaucoup plus grande et plus dans la veine d'Odyssey/Valhalla. En regardant l’avenir, pouvons-nous nous attendre à cette variété continue ? Des jeux plus petits aux côtés de plus grands ?





YG : Premièrement, les joueurs peuvent être enthousiasmés par certains remakes, qui nous permettront de revisiter certains des jeux que nous avons créés dans le passé et de les moderniser ; Il existe des mondes dans certains de nos anciens jeux Assassin's Creed qui sont encore extrêmement riches. Deuxièmement, pour répondre à votre question, les expériences seront très variées. L'objectif est de faire sortir les jeux Assassin's Creed plus régulièrement, mais pas que ce soit la même expérience chaque année. Il y a beaucoup de bonnes choses à venir, notamment Assassin's Creed Hexe, que nous avons annoncé, qui sera un jeu très différent d'Assassin's Creed Shadows. Nous allons surprendre les gens, je pense.

Bien que les avis divergent sur les réseaux sociaux quant à cette politique de remakes menés par l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo, les chiffres de ventes adoubent en effet les propos d'Yves Guillemot, qui a trouvé en ces remakes une façon de retrouver le rythme effrené des sorties des jeux Assassin's Creed par le passé. On rappelle en effet qu'avant la sortie d'Assassin's Creed Origins en 2017, la franchise était annualisée, permettant à Ubisoft de faire partie des éditeurs les plus lucratifs de l'industrie à une époque. Une stratégie qui a pourtant montré ses limites, baissant non seulement la qualité de certains titres, fatiguant également les équipes de développement, mais aussi lassant les joueurs. Mais avec une année 2020 extrêmement compliquée financièrement où Just Dance et Mario + les Lapins Crétins ont bidé, Ubisoft se devait de trouver une solution viable pour les années futures. Elle est donc là cette nouvelle formule : savoir alterner entre des jeux importants, des épisodes plus petits, mais également des remakes pour proposer des expériences différentes chaque année. Quant aux premiers jeux revisités, il y a déjà l'épisode Black Flag qui a fuité, et on imagine que Altaïr et Ezio seront les deux prochains héros à revenir plus beaux que jamais. On ne se mouille pas trop, c'est même une évidence...