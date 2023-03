Anno 1800 : le jeu sort sur PS5 et Xbox Series, c'est une première depuis 25 ans !

Comme ça, sans prévenir, Ubisoft nous annonce que Anno 1800 est disponible dès maintenant sur consoles next gen', à savoir PS5 et Xbox Series. C'est d'ailleurs la première fois en 25 ans qu'un jeu Anno sorte sur consoles, et les développeurs de Ubisoft Mainz (c'est en Allemagne) ont visiblement travaillé dur pour que les contrôles à la manette soient les plus intuitifs possibles. L'interface de cette version console a d'ailleurs été repensée, afin de permettre aux nouveaux joueurs de pouvoir construire d'immenses métropoles avec le plus grand soin. Afin que le lancement soit le plus festif possible, Ubisoft donne accès au jeu gratuitement sur PC et consoles durant une semaine, dès maintenant et ce jusqu’au 23 mars prochain. On a le droit aussi à un nouveau trailer que voici.