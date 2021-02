Anno 1800 : voici "Port d'Attache", le 1er DLC de la Saison 3, un trailer d'annonce

Chez Ubisoft, on ne perd pas de temps. Quinze jours à peine après nous avoir annoncé le coup d'envoi de la Saison 3 d'Anno 1800, l'éditeur français nous fait savoir que le premier DLC de cette fameuse Saison 3 est d'ores et déjà disponible en téléchargement. Baptisé "Port d'Attache", il permet notamment de construire un quartier d'entrepôts modulables, à commencer par le bâtiment principal qui s'inspire de la célèbre "Speicherstadt", qui n'est autre que le plus grand quartier d'entrepôts du monde, situé à Hambourg en Allemagne, et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le communiqué, Ubisoft nous fait savoir que chaque module ajouté aura une particularité différente et permettra par exemple d’augmenter la vitesse de chargement des bateaux ou bien de réduire les temps de réparation.En plus de ce 1er DLC, sachez qu'une mise à jour, la dizième, permet d'ajuster le gameplay du jeu, avec des améliorations du menu des routes commerciales, la possibilité de transformer les quais portuaires en rues pour relier les bâtiments entre eux et de profiter d'un DLC cosmétique avec de nouveaux ornements qui permettront aux joueurs d’améliorer l’attractivité de leur ville. Cette MAJ numérotée 10 est totalement gratuite.