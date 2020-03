Anno 1800 : le DLC "Le Capitole" est disponible, des images pour le lancement

Elle permet aux joueurs de construire un magnifique palais au cœur de leur empire industriel, explique Ubisoft dans son communiqué. Il abritera plusieurs services donnant accès à des bonus passifs et permettra de mettre en place des politiques visant à stimuler l'économie de la ville." Bien évidemment, le bâtiment principal et les différents modules du palais sont personnalisables.



Une nouvelle mise à jour accompagne également l'add-on. " Trois niveaux de difficulté distincts seront ajoutés au système, ce qui signifie que les joueurs pourront désormais choisir le degré d'influence qu'ils souhaitent gagner, précise l'éditeur français. Ce changement est également disponible pour les parties déjà sauvegardées." Enfin, n'oublions pas que la Saison 2 comprend deux autres DLC qui arriveront plus tard dans l'année : "Révolution Agricole" et "Terre des Lions".



Comme annoncé il y a deux semaines , les possesseurs d'Anno 1800 peuvent récupérer en téléchargement le DLC "Le Capitole" qui, on le rappelle, est la première extension de la Saison 2. "