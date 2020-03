Anno 1800 : la Saison 2 en approche, un trailer et des images pour le prochain DLC

Les joueurs pourront mettre en avant la puissance de leur ville grâce à un palais gouvernemental prestigieux et à des ministères qui leur permettront de booster leur économie via de nouvelles politiques publiques", est-il indiqué. Généreux, Ubisoft révèle même les deux autres extensions contenues dans le Season Pass, et qui débarqueront aussi courant 2020.



"'Révolution Agricole' permettra aux joueurs de bénéficier des innovations de l’agriculture mécanisée et de booster l’efficacité de leurs fermes avec des tracteurs et divers autres outils, nous explique-t-on. Dans 'Terre des Lions' , les joueurs découvriront le continent méridional et joindront leurs forces au puissant empereur Ketema pour insuffler la vie au désert grâce au nouveau système d’irrigation." Ce n'est pas tout, car le communiqué ajoute que les possesseurs du Season Pass 2 se verront remettre des embellissements exclusifs.



Puisque l'on parle de cadeaux, histoire de célébrer le million de joueurs que totalise désormais le titre, Ubisoft a décidé d'offrir une décoration inédite, et tous les nouveaux joueurs pourront découvrir Anno 1800 gratuitement du 12 au 15 mars. Chouette.





Le contenu d'Anno 1800 va s'étoffer un peu plus avec la Saison 2 dont le coup d'envoi sera donné le 24 mars prochain. C'est en effet ce qu'Ubisoft annonce via un communiqué officiel, en précisant que le premier DLC s'appellera "Le Capitole". "