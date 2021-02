Anno 1800 : le Season Pass 3 est lancé, voici son contenu

Avec plus de 1,7 million de joueurs à travers le monde, Anno 1800 est un joli succès pour Ubisoft qui continue d'enrichir le contenu du jeu. Aussi, on apprend la disponibilité tout de suite du Season Pass 3, qui se distingue par la présence de 3 DLC : "Port d’Attache", "Saison touristique", "Vers les sommets", et introduira 3 ornements exclusifs. Bien sûr, il est possible de tout acheter à l'unité, mais le pack d'ensemble est toujours plus avantageux. Avant de vous détailler les tarifs, sachez que le Season 3 Pass invitera les joueurs à découvrir de nouvelles activités telles que le commerce portuaire, le tourisme, la possibilité de gérer des immeubles, mais aussi les caractéristiques des métropoles. On notera aussi des évolutions dans la façon de mettre en avant les villes puisque les quartiers d'entrepôts seront modulables, tandis qu'on verra apparaître des bus de tourisme et à des gratte-ciels.







Des fonctions qu'on retrouvera d'ailleurs dans le premier DLC de cette Saison 3, qui sera disponible le 23 février 2021. On y retrouvera un bâtiment principal, directement inspiré du célèbre "Speicherstadt" (le plus grand quartier d'entrepôts du monde situé à Hambourg, en Allemagne, et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO). Une nouvelle manière de faire du commerce fera ses débuts avec ce DLC également, puisqu'on pourra exporter des marchandises rares et renforcer l'économie.





Le Season 3 Pass permettra également aux joueurs de se familiariser avec l'industrie du tourisme grâce au DLC "Saison touristique" prévue pour le printemps 2021. Les joueurs pourront notamment divertir leurs touristes avec des activités enrichissantes et des plats délicieux cuisinés par leurs meilleurs restaurants, tout en mettant en place un réseau de bus touristiques dans leurs villes. Le DLC « Vers les sommets », disponible cet été, permettra aux joueurs d’Anno d’apprendre à gérer une grande ville remplie de gratte-ciels et à satisfaire des citoyens exigeants en leur donnant accès à de nouvelles marchandises et en construisant de nouveaux centres commerciaux. Les joueurs pourront ainsi personnaliser leur session d’Anno 1800 de l'Ancien Monde avec de tout nouveaux éléments, tels que de nouveaux monuments, hôtels, restaurants, immeubles et centres commerciaux pour faire progresser leur ville.





Du coup, Ubisoft annonces que 2 éditions de la Year 3 d’Anno 1800 sont disponibles dès à présent et comme suit :

- L’édition complète Year 3, qui comprend le jeu principal, le pack Deluxe ainsi que les trois Season Pass.

- L’édition Gold Year 3, qui comprend quant à elle le jeu principal, le pack Deluxe et le Season 3 Pass.





A noter que ces éditions remplaceront les anciennes éditions d’Anno 1800.