Annapurna Ultimate PS4 Collection : une compilation ultra collector annoncée, prix et images

Donut County

Kentucky Route Zero: TV Edition

Outer Wilds

Sayonara Wild Hearts

Wattam

What Remains of Edith Finch

Telling Lies

Gorogoa

Créée en 2016 seulement, la société Annapurna Interactive fait aujourd'hui partie des firmes qui attirent définitivement le regard : il faut dire qu'elle a du flair pour éditer des titres originaux, parfois même excellents, et s'est alors placée parmi les chouettes éditeurs du paysage vidéoludique. Que les amateurs de ses softs se réjouissent : l'organisation vient tout juste d'annoncer l'Annapurna Interactive Ultimate PS4 Collection, une compilation de tous ses jeux sur PlayStation 4 distribuée par Just for Games En plus d'un coffret inédit, ce collector proposera huit jeux, tous sur Blu-Ray, ce qui en fait un objet précieux puisqu'il s'agit originalement de titres dématérialisés. Avant d'en connaître le contenu, sachez donc que cette chouette édition physique sera commercialisée au prix de 179,99 euros tout de même, dès le 8 décembre 2020. Mais quand on aime, on ne compte pas.Voici les huit galettes que vous retrouverez dans cette "Ultimate PS4 Collection" :Prochainement, Annapurna Interactive éditera notamment Twelve Minutes, un thriller prometteur au concept génial et au casting cinq étoiles qui nous avait tapé dans l'œil avec un trailer dantesque . A priori, la firme n'a pas fini de nous surprendre.