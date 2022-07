What Remains of Edith Finch : le jeu disponible sur Xbox Series et PS5, voici le trailer de lancement

What Remains of Edith Finch a été déployé hier sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 comme l'a annoncé le studio Giant Sparrow lors de l'Annapurna Interactive Showcase 2022. Pour mémoire, il y a quelques semaines, certaines rumeurs laissaient déjà entendre qu'une version next-gen du jeu était dans les tuyaux, avec notamment un affchage en 4K 60fps, ce qui a donc été confirmé hier. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui possèdent déjà What Remains of Edith Finch sur Xbox One et PS4 pourront bénéficier de la mise à jour sans aucun coût supplémentaire.







Au cas où, on rappelle que le jeu permet d'incarner Edith Finch et de découvrir le passé de sa famille dont elle est la dernière représentante. Chaque chapitre est l'occasion de se glisser dans la peau d'un membre différent, et de se familiariser avec des mécaniques de gameplay qui lui sont propres.





Disponible depuis le printemps 2017 sur PS4 et PC, avant de débarquer sur Xbox One l'été suivant et sur Nintendo Switch deux ans plus tard,