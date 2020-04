Animal Crossing New Horizons : une grand-mère de 88 ans immortalisée dans le jeu ? Internet veut y croire !

C'est une histoire qui fait le tour des Internets depuis quelques jours. Audrey, une grand-mère âgée de 88 ans plus connue sous le sobriquet de Audie, est sans doute la joueuse la plus âgée et la plus assidue d'Animal Crossing. Avec plus de 3 580 heures de jeu à son actif sur l'épisode New Leaf (3DS), cette passionnée y jouait tous les jours pendant 4 ans afin d'occuper ses journées. Son petit-fils, Paul Hubans qui est game designer de profession, a tenu à partager la passion de sa grand-maman par le biais d'une vidéo, une première fois en 2019 (plus de 11 millions de vues tout de même) et une plus récemment il y a quelques jours avec une vidéo dans laquelle il lui offre la Nintendo Switch collector aux couleurs d'Animal Crossing : New Horizons. Une console offerte par sa communauté, puisqu'une cagnotte avait été ouverte pour qu'elle puisse profiter du nouvel épisode sur Nintendo Switch.

Non content de nous proposer un unboxing dans les règles de l'art bien installée sur son fauteuil, Audie a aussi lancé le nouveau jeu pour la première fois afin de constater qu'un personnage dans le jeu, un loup, portait son surnom Audie. A ce jour, on ne sait pas si Nintendo lui a réellement rendu hommage, mais cette coïncidence est à l'origine d'une belle histoire qui mériterait bien une intervention de la part la firme de Kyoto pour en avoir le coeur net. En attendant de savoir si tout cela a été préparé par Nintendo, Audie s'est tout de même posé la question de savoir pourquoi elle aurait été représentée par un loup. Pour son petit-fils, il pourrait s'agir d'une référence au conte du petit chaperon rouge, le loup ayant avalé la grand-mère. Sympa l'analogie...