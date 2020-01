Animal Crossing New Horizons : un court trailer pour célébrer la nouvelle année

Animal Crossing : New Horizons refait surface à travers un court trailer généreusement offert par Nintendo pour célébrer la nouvelle année. Bon, ce n'est pas une vidéo aussi consistante que celle diffusée lors du Direct de septembre , mais elle permet quand même de rappeler que le jeu débarquera le 20 mars prochain sur Switch. A noter que cet épisode sera l'occasion de fabriquer ses propres objets en récupérant différents matériaux, et que jusqu'à 8 joueurs pourront s'amuser sur une même île via le mode en ligne ou le multi local sans fil.