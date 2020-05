Animal Crossing New Horizons : un succès phénoménal sur Switch, voici les 1ers chiffres officiels

Animal Crossing : New Leaf qui est sorti en 2016 sur 3DS, et dont les ventes s'élèvent à 12,55 millions. Respect.



On profite de l'occasion pour glisser le classement des million sellers sur Nintendo Switch.



VENTES DE JEUX SUR NINTENDO SWITCH



Mario Kart 8 Deluxe – 24,77 millions

Super Smash Bros. Ultimate – 18,84 millions

Super Mario Odyssey – 17,41 millions

The Legend of Zelda : Breath of the Wild – 17,41 millions

Pokemon Epée & Bouclier – 17,37 millions

Pokemon : Let’s Go, Pikachu & Evoli – 11,97 millions

Animal Crossing : New Horizons – 11,77 millions

Splatoon 2 – 10,13 millions

Super Mario Party – 10,10 millions

New Super Mario Bros. U Deluxe – 6,60 millions

Luigi’s Mansion 3 – 6,33 millions

Super Mario Maker 2 – 5,48 millions

The Legend of Zelda : Link’s Awakening – 4,38 millions

Fire Emblem : Three Houses – 2,87 millions

Ring Fit Adventure – 2,73 millions

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX – 1,26 million

Astral Chain – 1,08 million

Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order – 1.08 million

Lors de la publication de ses derniers résultats financiers, Nintendo ne s'est pas contenté de dévoiler les chiffres de ventes de la Switch . En effet, la firme de Kyoto a également fait le point sur les jeux, et comme on pouvait s'y attendre, Animal Crossing : New Horizons a tué le game. En effet, entre le 20 et le 31 mars (soit, entre sa sortie et la clôture de l'année fiscale 2019-2020), le titre s'est écoulé à 11,77 millions d'exemplaires. Une performance hallucinante qui propulse non seulement le jeu à la 7e place des meilleures ventes sur Switch, mais qui en fait également le seul titre à s'être écoulé aussi vite sur une période aussi courte.D'ailleurs, lorsque l'on regarde sur les six premières semaines d'exploitation, Animal Crossing : New Horizons atteint les 13,41 millions ; il dépasse déjà