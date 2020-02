Animal Crossing New Horizons : ce qu'il fallait retenir du Direct d'aujourd'hui

Nintendo a tenu parole et diffusé un nouveau Direct dédié exclusivement à Animal Crossing : New Horizons. D'une durée de 25 minutes, la vidéo s'est d'abord chargée de revenir sur la formule "Evasion île déserte" déjà détaillée en septembre dernier . Ensuite, Nook Inc. s'est attardé sur ses projets de développement de l'île. Ainsi, il a été expliqué que des nouvelles structures (un musée, une boutique de meubles déjà montés, un atelier de couture, un camping entre autres) seraient construites progressivement non seulement pour enrichir la vie des résidents, mais aussi pour en accueillir des nouveaux. A terme, le bureau des résidents (qui ne sera qu'une tente au départ) deviendra un véritable bâtiment.Par ailleurs, des mises à jour gratuites sont d'ores et déjà prévues pour introduire toute sorte de touristes, notamment des marchands itinérants proposant des produits impossibles à fabriquer sur l'île. Enfin, la vidéo se conclut sur une FAQ qui aborde différents points susceptibles d'intéresser les futurs utilisateurs. On vous laisse regarder tout ça tranquillement, en rappelant que la sortie d'Animal Crossing : New Horizons reste fixée au 20 mars prochain, et qu'une Nintendo Switch collector est dans les tuyaux.