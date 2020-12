amiibo : les figurines Terry Bogard, Banjo & Kazooie et Byleth arrivent en 2021

Les amiibo #SmashBros de Terry, Banjo & Kazooie et Byleth seront disponibles le 26/03/2021 ! pic.twitter.com/zKgDpTvhLl — Nintendo France (@NintendoFrance) 11 décembre 2020

Cela fait plusieurs mois maintenant que nous savons que la gamme des amiibo vont profiter de nouveaux venus comme Terry Bogard (Fatal Fury), Banjo & Kazooie et Byleth (Fire Emblem : Three Houses), mais leur date de commercialisation restait encore floue. Nintendo vient justement de révéler, par le biais d'un tweet, qu'il faudra attendre jusqu'au 26 mars 2021 avant de pouvoir les récupérer. Une révélation qui survient après qu'on ait appris que Sephiroth intègrera le roster de Super Smash Bros. Ultimate lors des Game Awards 2020. On vous rappelle qu'entre temps, deux autres amiibo sortira le 12 février 2021 : il s'agira de CatMario et de CatPeach.