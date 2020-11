Activision : l'éditeur génère 1.2 milliard de dollars en trois mois via les microtransactions

Désormais, les microtransactions sont devenues un enjeu crucial pour les éditeurs, puisque ces paiements en jeu peuvent désormais représenter un chiffre d'affaire supérieur à celui généré par la vente des jeux. Sur ce segment, Activision Blizzard semble tirer son épingle du jeu puisque l'éditeur a annoncé dans son bilan financier trimestriel (de juillet à septembre 2020) que les microtransactions ont généré 1.2 milliards de dollars en trois mois. Cela représente une croissance de 69% par rapport à la même période l'an dernier, où Activision avait récolté 709 millions de dollars via ces dépenses appelées "net bookings" en VO.

Sur le dernier trimestre, Activision a annoncé 1.95 milliards de chiffre d'affaires, ce qui veut dire que les microtransactions représentent plus de la moitié des revenus de l'éditeur. Parmi les jeux les plus rémunérateurs, il faut citer la franchise Call of Duty dont le mode Warzone a littéralement explosé, avec des revenus multipliés par 4. De plus, on rappelle qu'Activision détient King, le studio derrière le hit mobile Candy Crush Saga, même si on ignore les chiffres concernant cette licence.