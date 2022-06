A Plague Tale Requiem : voici des nouvelles images du jeu, la hype est toujours là

A Plague Tale, et plus précisément de sa suite, Requiem. C'est désormais chose faite, puisque le Tribeca Games Showcase a été l'occasion de découvrir des nouvelles images du jeu à travers une vidéo making of dans laquelle les développeurs français d'Asobo Studio reviennent sur la genèse de la série. Ils abordent également le lien très fort qui existe entre Amicia et son petit frère Ugo, et expliquent pourquoi ils ont opté pour le contexte de la peste. D'ailleurs, ils soulignent le fait qu'il s'agit à la fois d'une menace mais aussi d'une arme puisque l'héroïne peut s'en servir afin d'éliminer les adversaires. Enfin, ils évoquent aussi l'importance de la B.O. composée par Olivier Derivière.



En attendant de profiter d'un véritable trailer, on rappelle que la sortie d'A Plague Tale : Requiem reste prévue pour cette année sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC, PS5 et Nintendo Switch.