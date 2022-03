A Plague Tale : le jeu des Français d'Asobo va être adapté en série télé aussi, premiers détails

Le jeu vidéo n'a de cesse d'inspirer le cinéma ces derniers temps. Alors que Uncharted cartonne au box office, que The Last of Us termine son tournage pour une sortie sur HBO en 2023, que le label PlayStation Studios prépare un une série Twisted Metal, un film Jak & Daxter, un long-métrage Ghost of Tsushima et même une adaptation de Gran Turismo, voilà qu'on apprend que le jeu français A Plague Tale va lui aussi faire l'objet d'une transposition sur petit écran. Ce sont nos confrères d'Ecran Total qui ont sorti le scoop et précise que c'est bien une production française qui va se charger de porter ce jeu français en série télé. C'est Mathieu Turi qui va se charger de réaliser cette série, lui qui a beaucoup travaillé à Hollywood en tant qu'assistant-réalisateur sur des blockbusters tels que Inglourious Basterds, GI Joe, Sherlock Holmes (celui avec Robert Downey Jr), Red 2 ou bien encore Lucy de Luc Besson. La production sera elle aussi assurée par une société bien de chez nos, Merlin Productions, et son PDG, Fabrice Renault, explique pourquoi il est important que ça soit la France qui porte un tel projet à l'écran :

Il est fondamental pour moi que nos productions reflètent les talents et le savoir-faire français. A Plague Tale est un jeu imaginé à Bordeaux par Asobo que nous produisons avec une société implantée à Paris ; ses créateurs avaient l’opportunité de vendre l’adaptation aux Etats-Unis, mais ils ont préféré travailler avec des Français : je tiens à leur rendre cette confiance.

👱‍♀️🧒🔥🐀 C’est officiel ! J’ai l’immense honneur de travailler sur l’adaptation en série de cette pépite française : @APlagueTale. Merci à @AsoboStudio et @Focus_entmt pour leur confiance. Hâte de porter à l’écran l’histoire d’Amicia et Hugo ! https://t.co/93Ct3FuCp2 #APlagueTale — Mathieu Turi (@MathieuTURI) 17 mars 2022

On rappelle que la série A Plague Tale (le 2ème épisode est en cours de développement) raconte comment Amicia de Rune (15 ans) et son frère Hugo (5 ans) vont tout faire pour survivre dans une France ravagée par la peste noire. Nous sommes en 1348, les rats ont envahi les rues et Hugo semble atteinte d'une maladie rare qui va s'avérer être un pouvoir inouïe. Le studio Asobo devrait avoir un rôle dans cette adaptation en série, puisque l'éditeur Focus Entertainment sera co-producteur. On rappelle que A Plague Tale Requiem, la suite, est attendue dans le courant de l'année 2022.