12 Minutes : l'autre jeu de boucle temporelle sera traduit en 12 langues différentes

Deathloop n'est pas le seul jeu en 2021 à miser sur le concept de la boucle temporelle, il faudra aussi compter sur 12 Minutes qui a par ailleurs été le premier à jouer sur cette mécanique de jeu bien spécifique. Annoncé à l'E3 2019, Twelve Minutes s'est fait assez discret par la suite, le développement du jeu se poursuivant doucement du côté de chez Luis Antonio, un ancien de chez Rockstar London et d'Ubisoft qui oeuvre désormais pour lui. Accompagné d'une dizaine de collaborateurs et du soutien de l'éditeur Annapurna Interactive, le game director d'origine portugaise a notamment pu se payer les services de James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe pour le casting vocal. Mais mieux encore, on vient d'apprendre que le titre sera purement et simplement doublé dans 12 langues différentes. C'est par le biais d'une simple image postée sur Twitter avec des lignes de code que nous avons appris la bonne nouvelle. Bien évidemment la langue française est comprise dans le lot, mais il y aura aussi de l'allemand, du portugais, du russe, du chinois, du coréen, du japonais, mais aussi du polonais et du turc. L'étape obligatoire pour se faire connaître du grand public. Toujours est-il que 12 Minutes est toujours attendue pour 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S.