Zelda Echoes of Wisdom : une nouvelle grosse vidéo pour présenter l'histoire et le gameplay

Sans doute l'un des Zelda les moins hypants de la série, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom a au moins le mérite de vouloir faire bouger les lignes au sein d'une série qui a toujours donné le beau rôle à Link. Si ce dernier reste le grand chevalier courageux, prêt à donner sa vie à Hyrule et à la princesse, il sera absent de cet épisode, puisque c'est Zelda à qui incombe la tâche de sauver son royaume et Link par la même occasion. Mais pas d'épée ni de bouclier pour elle, mais un sceptre magique qui lui permet de dupliquer des objets, les faire bouger si besoin et créer des leurres. Davantage basé sur la réflexion que l'action, ce Zelda : Echoes of Wisdom est attendu pour le 26 septembre prochain.