Zelda Echoes of Wisdom : Nintendo nous présente le Néant, un monde en désolation

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, qui profite de cette rentrée mouvementée pour nous proposer de découvrir un peu plus son univers. Dans cette aventure axée sur une Zelda enfin jouable, on va découvrir un autre monde, celui du Néant avec un N majuscule. C'est un peu l'astuce pour Nintendo de remplacer les donjons habituels des jeux Zelda puisqu'il n'y en aura pas dans cet épisode. C'est par le biais de brèches qui défigurent le Royaume d'Hyrule que notre princesse va pénétrer au cours de ces lieux en désolation. Objets et esprits flottent dans ce monde aux teintes rougâtres et violettes, sachant qu'il va falloir créer des échos pour se frayer un chemin dans ces profondeurs inquiétantes. Les ennemis seront plus coriaces, les énigmes plus corsées aussi, sachant les Boss seront aussi de la partie. La sortie de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est attendue pour

Parmi les gros jeux de septembre qu'il ne faudra pas louper, il y ale 26 septembre prochain.