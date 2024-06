Zelda Echoes of Wisdom : Link ne sera pas le héros de cette aventure, mais Zelda qui sera jouable!

C'était sans nul doute l'annonce la plus inattendue de ce Nintendo Direct du 18 juin 2024, à savoir l'annonce d'un nouvel épisode de la série The Legend of Zelda, mais avec un petit twist encore plus incroyable, à savoir le premier épisode qui permet de prendre les contrôle de Zelda à la place de Link comme personnage principal. Alors certes, techniquement, il existe déjà un jeu sur Philipps CD-i où l'on pouvait déjà incarner la princesse, mais comme Nintendo ne reconnaît en rien la valeur ni l'existence de ces titres dans le lore officiel, autant vous dire qu'on les a tous occulté également. Comme on peut le voir sur la première vidéo, Nintendo a opté pour le même rendu et direction artistique que le remake de Link's Awakening.









Dans The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, c'est Link qui se fait kidnapper (pour une fois) et offre donc à Zelda de jouer le sauveur d'Hyrule. Mais contrairement aux apparences, Zelda ne va pas prendre les armes pour libérer Link, mais user des pouvoirs d'un sceptre transmis par une fée du nom de Tri, lui permettant ainsi de reproduire n'importe quel objet, c'est ce qu'on appelle un écho. Et quand on a appris à copier/coller un élément, il est possible de le faire à l'infini. Par exemple, Zelda pourra créer une table pour s'en servir pour prendre de la hauteur. C'est la même chose avec des cubes d'eau que Zelda peut aussi fusionner entre eux. Mais le mieux, c'est de créer des échos de monstres pour qu'ils se chargent d'éliminer les autres ennemis, ce qui permet à notre princesse de garder les mains propres. On imagine que d'autres mécaniques de jeu ne nous ont pas encore été dévoilées, et on attendre une autre présentation pour en savoir davantage.



En attendant, la sortie de ce The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est programmée au 26 septembre 2024, et Nintendo a aussi prévu une console Switch Lite collector aux couleurs du jeu, avec bien sûr le symbole de la Triforce.