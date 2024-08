Zelda Echoes of Wisdom : plus de gameplay dans la vidéo "Visite d'Hyrule"

The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, le tout premier épisode officiel permettant de jouer Zelda pour la première fois. Le jeu étant attendu pour le 26 septembre prochain, il est donc assez normal que Nintendo continue sur son jeu, et révèle notamment de nouvelles séquences de gameplay, tout en présentant l'univers et plus particulièrement le royaume d'Hyrule. Pendant près de 6 minutes, on va donc faire la connaissance des Gorons, le peuple des Zoras, la jungle de Firone, mais aussi comprendre comment fonctionnent les balises de téléportation, le fait que notre princesse puisse se déplacer à cheval, qu'elle pourra changer de tenue comme Link dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, mais aussi mieux comprendre les mécaniques liées à la synchronisation. En gros, Zelda va pouvoir lier ses mouvements avec ceux d'un objet ou d'un ennemi et se déplacer en même temps. Pratique pour dégager le chemin d'un rocher énorme, de passer des ravins avec une chauve-souris ou d'autres moyens de transport.





Il y a deux mois, Nintendo surprenait son monde en annonçant