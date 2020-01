Yû Suzuki : le papa de Shenmue évoque son prochain projet

Bien que Shenmue III n'ait pas fait l'unanimité auprès des joueurs et de la presse, son créateur Yû Suzuki évoque déjà un tout nouveau projet sans toutefois se montrer clair sur le sujet. Plus concrètement, il s'est confié à nos confrères de Famitsu (traduit via Phantom River Stone) à l'occasion d'une interview tournant autour des voeux des professionnels du secteur pour l'année 2020. Lors de cet échange, le bonhomme a donc expliqué vouloir se servir de l'expérience acquise avec le dernier volet des aventures de Ryô Hazuki, pour concevoir un nouveau titre offrant encore plus de liberté au joueur. S'agit-il de Shenmue IV, ou bien alors d'une toute nouvelle licence ? Rien ne permet de se prononcer, même si Suzuki-san a déjà confirmé son envie de poursuivre sa série fétiche.