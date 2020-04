Yakuza Kiwami : le Xbox Game Pass accueillera Kazuma Kiryu et ses histoires criminelles

SEGA a effectué un sacré travail pour remettre sa grande saga Yakuza au goût du jour : on notera bien sûr les portages HD des derniers épisodes mais aussi et surtout les remasters impressionnants des deux premiers volets, retapés sous le Dragon Engine.Ainsi, Yakuza Kiwami , refonte totale et réussie du chapitre fondateur de la franchise, vient tout juste de s'annoncer dans le Xbox Game Pass : cela signifie que tous les abonnés du service de Microsoft pourront incarner le dangereux Kazuma Kiryu très prochainement sur Xbox One et PC. Quand, on ne sait pas exactement, mais "bientôt". N'est-ce pas là l'essentiel, après tout ?