Yakuza : trois jeux disponibles gratuitement pour les membres Gold du Xbox Live

Entre SEGA et Microsoft, tout semble aller pour le mieux. En effet, alors que la Xbox Series X et la Xbox Series S (10 novembre) accueilleront Yakuza : Like a Dragon bien avant la PS5 (2 mars 2021), on apprend aujourd'hui que Yakuza Zero, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 sont dès à présent disponibles gratuitement pour tous les membres Gold du Xbox Live. Bien évidemment, il ne s'agit que d'une offre temporaire : les festivités prendront fin le 4 octobre.Dans ces conditions, il est difficilement envisageable de terminer les trois jeux en quelques jours. "Enfin peut-être, si vous ne dormez pas et ne prenez aucune pause ou que vous traversez les jeux en ligne droite en sautant toutes les cinématiques…, est-il expliqué sur le Xbox Wire . Mais vous passeriez à côté de l’expérience Yakuza. Chaque titre est rempli de choses à faire, il est facile de voir le compteur afficher une centaine d’heures dans un seul épisode sans vraiment s’en rendre compte. Prenez votre temps, voyez ce qu’il y a à voir et profitez de tout ce que chaque jeu peut vous offrir, vous ne le regretterez pas."Au cas où, rappelons que Yakuza Zero, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 figurent dans le catalogue du Xbox Game Pass, et que Yakuza : Like a Dragon arrivera aussi le 10 novembre sur Xbox One, PS4 et PC.