Xenoblade Chronicles X : l'open world détaillé dans une vidéo de 6 minutes

Faisant partie des derniers grands jeux de la Nintendo Switch avant que sa grande soeur ne vienne prendre le relais, Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition se laisse découvrir à travers une nouvelle vidéo promotionnelle. Il s'agit de la découverte de son monde, et plus précisément de son open world composé de 5 continents, chacun doté de ses propres biomes, climats et organismes différents. Il s'agit par ailleurs de Mira, une planète hostile sur laquelle les survivants de la Terre ont trouvé refuge après l'extinction de cette dernière. Des lieux à parcourir sans le moindre temps de chargement à pied pour commencer, puis aux commandes du Skell, un puissant mécha capable de se transformer en engin sur roues, permettant de se déplacer encore plus rapidement. Bien sûr, ceux qui ont fait le jeu d'origine sur Wii U en 2015 se rappelle combien il fallait attendre avant de pouvoir les contrôler : 30h pour les obtenir, 10h de plus pour les faire évoluer. Le jeu affichait d'ailleurs des problèmes de rythme évidents qu'on retrouvera forcément dans cette version Switch, puisqu'il s'agit d'un remaster. La sortie de Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition est attendue pour le 30 mars 2025.