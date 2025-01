Xenoblade Chronicles X Definitive Edition : nouveau trailer et détail des bonus

Alors que tous les yeux sont rivés du côté de Las Vegas et du CES où un mock up de la Nintendo Switch 2 est apparu, le constructer japonais continue de faire comme si de rien n'était et préfère parler de Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition, dont la sortie est toujours programmée pour le 20 mars 2025. Ce sera l'occasion de fêter les 10 ans de ce jeu sorti en premier lieu sur Wii U en 2015 et qui revient donc dans une version remasterisée. Graphismes améliorés, éléments scénaristiques inédits, nouveaux personnages, nouveau Skell à débloquer, les joueurs qui se donneront la peine d'acheter le jeu avant le 6 avril 2025, ou qui utilisent le code de téléchargement inclus dans la version physique disponible à la sortie du jeu, recevront automatiquement l’Exploration Support Pack. Ce dernier permettra de débloquer des bonus supplémentaires pas négligeables. Visez un peu :

100 000 crédits

Arme blanche : couteau en fer moderne

Arme longue portée : fusil d’assaut d'attaque moderne

Armure survie : visière survie, body survie, gant D survie, gant G survie, chaussures survie

Six inserts pour armes : Précision au c.-à-c. + I, Précision à distance + I, Attaque au c.-à-c. + I, Attaque à distance + I, Tueur de théroïde I, Temps de recharge - I

5 inserts pour armures: PV max + I, PT max + I, Esquive + I, Potentiel + I Résistance physique + I

Voici une nouvelle bande annonce pour se remémorer ce qui nous attend dans cette aventure de science-fiction.