Xenoblade Chronicles X fera son retour sur Nintendo Switch dans une Definitive Edition

C'était sans doute l'un des derniers jeux de la Wii U à ne pas encore avoir fait le transfert vers la Nintendo Switch, mais c'est désormais chose faite : Xenoblade Chronicles X arrivera sur la console hybride du constructeur japonais le 20 mars 2025. Une annonce qui intervient pour les 10 ans du jeu, sorti sur Wii U en 2015 et qui n'avait pas permis au jeu d'exprimer son plein potentiel, la faute à une technique en-deça. On imagine que le passage sur Switch permettra de palier à cela et de se retrouver cette ambiance post-apo en l'an 2054, une période où l’humanité a fui la Terre à la suite d’une guerre intergalactique. On va jouer un membre de la colonie New Los Angeles (NLA), avec pour mission de participer à la reconstruction d’un nouveau foyer sur Mira, une gigantesque planète hostile. Et c'est dans cet environnement en open world qui s’étend sur cinq continents fascinants qu'il va falloir se battre pour l’avenir de l’humanité.