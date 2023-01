Xbox Series X|S : Microsoft annonce l'augmentation du prix de ses consoles, le Japon est le premier touché

Il n'y a pas que le prix de ses jeux que Microsoft va augmenter en 2023, ses consoles également. Dans un article posté par Famitsu, on apprend en effet que le géant américain va augmenter de 5 000 yens (50 dollars) le tarif de ses Xbox Series X et Xbox Series S à partir du 17 février prochain sur le sol japonais. La Xbox Series X passera de 54 978 yens à 59 978 yens, tandis que la Xbox Series S proposera un tarif de 32 278 yens au lieu des 37 978 yens. Evidemment, Microsoft a accompagné cette annonce par un communiqué dans lequel il explique "avoir soigneusement évalué l'état du marché au Japon, et décidé de modifier le prix retail des consoles Xbox dans le pays", avant d'ajouter : "Nous évaluons régulièrement l'impact de la tarification locale afin de maintenir une cohérence raisonnable entre les régions. Cette révision des prix affecte nos clients et a été une décision difficile à prendre, mais à l'avenir, nous continuerons à offrir l'expérience Xbox ultime à laquelle nos clients s'attendent."



Six mois après l'augmentation de la PS5 et avoir expliqué que le prix de ses consoles n'allaient pas augmenter en 2022, Microsoft s'aligne donc sur cette conjoncture économique qui pousse les grands groupes à revoir leurs tarifs globaux. Bien sûr, si le Japon est le premier pays touché par cette inflation, nul doute que le reste des pays seront aussi concernés par cette hausse de 50$ / 50€ dans les mois à venir...