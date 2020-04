Xbox Series X : Microsoft explique pourquoi la manette fonctionnera avec des piles AA

Jason Ronald (partner director of program management chez Microsoft) à nos confrères de Digital Foundry "Ce qu'il ressort de notre sondage auprès des joueurs, c'est que c'est du 50/50, a-t-il expliqué. Une grande partie d'eux tient toujours aux piles AA. Faire preuve de souplesse sur ce point est donc un moyen de contenter les deux parties." Tout comme avec la manette Elite donc, il y aura moyen d'utiliser une batterie rechargeable, sachant qu'il s'agira une nouvelle fois d'un accessoire vendu séprément.Si le design de la manette est quasi identique à celui du modèle actuel, Microsoft a néanmoins apporté des retouches minimes afin de cibler un plus grand nombre d'utilisateurs. Phil Spencer (le patron du gaming chez Microsoft) avait déjà indiqué en décembre dernier qu'elle serait légèrement plus petite, et que l'input lag serait réduit au maximum. A ce sujet, la firme de Redmond a fait savoir que le temps de latence moindre reposerait sur une mise à jour. Autrement dit, les manettes de la Xbox One en bénéficieront également.Enfin, n'oublions pas de préciser que si la manette de la Xbox One sera compatible avec la Xbox Series X, le pad de la Xbox Series X fonctionnera parfaitement avec la Xbox One et le PC.