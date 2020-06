Xbox Series X : Microsoft dévoile les jeux qui seront disponibles day one au Japon

Si Microsoft donne le sentiment de maîtriser la communication autour de la Xbox Series X, le constructeur américain est conscient qu'il n'a pas droit à la moindre erreur. Par exemple, ce n'est pas un hasard si Phil Spencer (le patron de la division Xbox) a insisté à plusieurs reprises sur le fait que le Japon sera servi en même temps que les autres marchés, contrairement à la Xbox One qui était sortie sur l'Archipel dix mois après l'Occident.Dans un communiqué transmis récemment à nos confrères de Famitsu, la firme de Redmond rappelle que la Xbox Series X débarquera bel et bien à la fin de cette année au pays du Soleil Levant, malgré le COVID-19. Ce n'est pas tout, car elle fournit une première liste des jeux qui accompagneront la machine day one : Assassin's Creed Valhalla, Halo Infinite, Scarlet Nexus et Bright Memory Infinite. Bizarrement, Yakuza : Like a Dragon - qui arrivera le même jour que la Xbox Series X aux Etats-Unis et en Europe - ne figure pas dans le lot. Peut-être un oubli.On rappelle que pour le moment, Microsoft n'a dévoilé ni la date de sortie ni le prix de sa nouvelle console.