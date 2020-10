Xbox Series X/S : un spot TV avec Daniel Kaluuya (Get Out) pour les consoles next-gen de Microsoft

On rappelle que la Xbox Series X (499€) et la Xbox Series S (299€) seront disponibles en France à partir du 10 novembre prochain.



Microsoft a fait appel à l'acteur Daniel Kaluuya (Get Out, Black Panther) pour le spot TV consacré à la Xbox Series S et la Xbox Series X. "La campagne mondiale Power Your Dreams met l’accent sur l’expérience positive que représente le jeu vidéo pour nous tous, explique la constructeur américain. Power Your Dreams veut transmettre l’idée que lorsque nous jouons, que ce soit sur console, PC, ou mobile, nous rêvons. Nous rêvons d’être quelqu’un d’autre, ou au contraire de devenir celui ou celle qu’au fond, nous avons toujours été. Nous rêvons d’une victoire mémorable partagée entre amis ou d’une aventure en solitaire qui nous pousse à dépasser nos limites. Et parfois nous rêvons d’atteindre la première place ou de rendre le monde meilleur." A noter que la séquence est rythmée par le morceau "No Ordinary