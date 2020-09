Xbox Series X : le montant de l'abonnement Xbox All Access en France connu, c'est moins cher que prévu

Xbox All Access, ton pass tout-en-un.



⬜ Series S : 24.99€ par mois

⬛ Series X : 32.99€ par mois



Si l'on savait déjà que dans le cadre du Xbox All Access, le forfait de la Xbox Series S coûterait 24,99€ (un programme s'étalant sur 24 mois et donnant accès au Xbox Game Pass Ultimate, au Project xCloud, et à l'EA Play), Microsoft n'avait pas encore rien annoncé pour la Xbox Series X, préférant sans doute attendre que Sony Interactive Entertainment communique le prix de la PS5. Maintenant que le constructeur américain sait que le modèle Blu-ray Ultra HD de cette dernière sera proposé au prix de 499,99€, il annonce que grâce au Xbox All Access, les joueurs auront la possibilité de se procurer la Xbox Series X contre 32,99€/mois, alors que l'on s'attendait plutôt un tarif situé aux alentours de 35€.En prenant chaque élément séparément, on s'aperçoit que la facture s'élève à 799,76€ (voire 811,75€ si l'on ne tient pas compte du premier mois à 1€ pour le Xbox Game Pass Ultimate), contre 791,76€ si l'on opte pour le Xbox All Access. Le joueur économise donc bien une vingtaine d'euros, ce qui démontre tout l'intérêt de l'offre de Microsoft. On rappelle que la Xbox Series X et la Xbox Series S sortiront en France le 10 novembre prochain.