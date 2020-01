Xbox Series X : des photos du prototype ont-elles vraiment fuité ? On dirait

Jusqu'à présent, et malgré les dernières précisions apportées par le site Thurrott.com, on ignorait tout des connectiques de la Xbox Series X. C'était sans compter sur les photos du prototype fraîchement dévoilées par l'utilisateur NeoGAF CurryPanda , et authentifiées dans la foulée par Brad Sams qui n'a pas pour habitude de raconter des salades quand il s'agit de Microsoft. Le design de l'objet reprend celui de la version définitive présentée aux Game Awards 2019, mais ces clichés sont surtout l'occasion de faire un point sur les connectiques même si ça peut bouger avant la sortie de la console.A l'heure actuelle donc, on note la présence d'un port USB Type-A et d'une touche de synchronisation à l'avant de la machine. A l'arrière se trouvent deux autres ports USB Type-A (SuperSpeed), un port Ethernet, une prise secteur, un port HDMI, et une sortie S/PDIF. A noter que l'entrée rectangulaire placée à côté du port HDMI servirait à du debugging ; il y a donc de fortes chances qu'elle ne figure pas sur la Xbox Series X que l'on aura chez soi. Une autre théorie suppose qu'elle pourrait faire office d'extension SSD.Bref, malgré ces "images volées", la Xbox Series X - dont la sortie est prévue pour fin 2020 - est encore loin d'avoir livré tous ses secrets.