Xbox Series X : après le COVID-19, s'acheter une console n'est pas vital, Phil Spencer le comprend

L'année 2020 n'est pas encore terminée qu'elle a déjà rappelé que le jeu vidéo était secondaire par rapport à d'autres événements tels que le COVID-19, ou encore le décès de George Floyd aux Etats-Unis. Concernant l'épidémie, Phil Spencer est conscient qu'elle a impacté les finances de nombreux ménages, étant donné que des entreprises ont été contraintes de licencier plusieurs de leurs salariés, voire fermer leurs portes. Du coup, il s'attend à ce que tout le monde ne puisse pas s'acheter, par exemple, une Xbox Series X, comme il l'a confié à la BBC "Nous allons entrer dans une période d'incertitude économique profonde, a expliqué le patron de la division Xbox. La chose sur laquelle je me focalise le plus, c'est l'environnement macroéconomique ; nous voyons toutes ces personnes qui sont licenciées. C'est dur. En fait, nous n'offrons que du divertissement. Notre activité n'est pas vitale : nous ne fournissons pas de denrées alimentaires, nous ne proposons pas de foyers où s'abriter. C'est quelque chose que nous voulons prendre en compte avant le lancement de la console. Comment pouvons-nous la rendre accessible ? Comment laisser le choix aux gens ?"Avant d'ajouter : "Par exemple, nous avons le programme Xbox All Access qui permet d'acheter leur console en s'acquittant d'un abonnement mensuel. Après, si vous n'êtes pas en mesure de vous procurer une nouvelle console et gardez celle que vous avez déjà, nous continuerons de la soutenir. Notre stratégie s'articule autour du joueur, et non autour du produit. Cette année, si une famille n'a pas les moyens de s'acheter une nouvelle console, il n'y a aucun problème. Notre objectif, ce n'est pas de savoir combien de Xbox nous aurons vendues cette année."Dans le même entretien, Phil Spencer a rappelé que le Xbox Game Pass permet de profiter d'un immense catalogue de jeux contre une somme mensuelle, sans oublier la rétrocompatibilité et le Smart Delivery grâce auquel les jeux achetés sur Xbox One tourneront sur Xbox Series X. Enfin, rappelons qu'en plus des consoles next-gen, investir dans un écran 4K semble indispensable pour profiter pleinement de leurs capacités graphiques. L'addition risque d'être salée, c'est vrai.